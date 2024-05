Laillisuusvalvoja ihmettelee kohtelua: Potilas tuntikausia nöyryytettynä ohikulkijoiden silmien alla

Apulaisoikeusasiamies pitää huonona ja nöyryyttävänä kohteluna, jos potilasta pidetään tuntikausia sängyssä magneettivyössä pienessä varastotilassa, johon kaikilla ohikulkijoilla on näkyvyys ja hän joutuu huutamaan pitkiä aikoja ennen kuin asentoa tullaan vaihtamaan ja hän saa vyön pois.

Laillisuusvalvoja on arvioinut sairaalan toimintaa silloin, kun potilaalle on laitettu magneettivyö päivällä ja se on otettu pois vasta omaisen sitä pyytäessä.