Ministeriö ja professori lyttäävät Pirkanmaan hoivalinjauksen: "Ei saa simputtaa"

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Pirkanmaan vanhuspalveluiden linjaus on lainvastainen.

"Asiakkaan kieltäytyessä hyvinvointialueen osoittamasta paikasta, hänen asumispalvelun odotusaikansa laskeminen alkaa alusta." Näin kerrotaan MTV Uutisille Pirkanmaan vanhuspalveluiden johdosta.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä todetaan MTV Uutisille, että hyvinvointialueen laskentatapa on väärä.

– Tuollaista kategorista linjausta ei voi tehdä, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Satu Karppanen.

Laissa toimeenpanolle säädetty kolmen kuukauden määräaika asian vireilletulosta laskettuna voidaan ylittää tilanteissa, joissa asiakas haluaa jäädä odottamaan hänelle itselleen mieluisampaa paikkaa.

– Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toimeenpanon ajan laskeminen voitaisiin aloittaa alusta, vaan paikka tulee myöntää heti, kun sopiva paikka vapautuu, jatkaa Karppanen.

"Pirkanmaa yrittää hidastaa iäkkäiden palvelujen saamista"

Professori Marja Jylhän mukaan lainsäätäjä ei mitenkään ole kyennyt kuvittelemaan kaikkia niitä tapoja, joilla Pirkanmaalla nyt yritetään hidastaa iäkkäiden ihmisten palvelujen saamista ja kieltämään niitä jokaista erikseen.

Jylhä muistuttaa, että vanhuspalveluita koskee myös sosiaalipalvelulaki.

– Ihmistä on siis lain mukaan kuultava oman hoitonsa järjestämisestä, ja se toki koskee myös hoivakodin valintaa.

Jylhän mukaan Pirkanmaan linjaus on väärä.

– Sanoisin, että lakia tunteva tulkitsisi sen sosiaalipalvelulain vastaiseksi. Vaikka hoivakotihoitoa tarvitseva henkilö ei ottaisikaan vastaan ensimmäistä tarjottua paikkaa, hänellä on silti oikeus saada hoivapaikka viipymättä.

– Ensimmäisestä tarjouksesta kieltäytymiseen voi olla kaikenlaisia syitä. Ei saa simputtaa laittamalla jonon hännille, professori toteaa.

"Koska jonoa ei ole, ketään ei siirretä jonon hännille"

Pirkanmaan linjan mukaan asiakkaan kieltäytyessä hyvinvointialueen osoittamasta paikasta, hänen asumispalvelun odotusaikansa laskeminen alkaa alusta. Ja jos asiakas kieltäytyy osoitetusta paikasta kolme kertaa, hänen hakemuksensa raukeaa ja palvelutarve arvioidaan tarvittaessa uudelleen.

Pirkanmaan mukaan asiakkaan odottaessa asumispalvelupaikkaa jonossa sairaalassa, hänen tulee ottaa vastaan ensimmäinen hänelle osoitettu paikka, minkä jälkeen hän poistuu jonosta. Hän voi kuitenkin esittää toiveen tarpeen mukaisesta muusta paikasta toisessa asumispalvelupaikassa ollessaan, jolloin hänelle kyseinen paikka osoitetaan mahdollisimman pian.

Vanhuspalveluiden johdosta kerrotaan, että Pirkanmaan hyvinvointialueella asiakkaat eivät ole jonossa, vaan jokaisen asiakkaan palvelutarvetta ja kiireellisyyttä arvioidaan yksilöllisesti.

"Koska jonoa ei ole, ketään ei siirretä niin sanotusti jonon hännille. Asumispalvelupaikkaa myönnettäessä huomioidaan aina asiakkaan yksilöllinen palvelutarve ja kokonaistilanne, tämä määrittää myös hänen kiireellisyysjärjestyksensä jonossa."

Jylhä on hämmästynyt hyvinvointialueen lausumasta, ettei jonoja ole.

– On hyvin tiedossa, että sekä sairaaloissa että kotona on ihmisiä hoivapaikkaa odottamassa: sekä niitä, joille paikka on jo myönnetty että niitä, jotka tarvitsisivat paikan, mutta arviointia tai päätöstä on lykätty. Senhän Pirhan edustajakin tulee kertoneeksi, sanoo professori.