Massiivinen ohjusisku Ukrainaan: Ilmassa useita ohjuksia, räjähdyksiä kuultu

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu räjähdyksiä aikaisin tänään aamulla. Asiasta kertovat silminnäkijät uutistoimisto Reutersille.

Hyökkäyksen laajuus on epäselvä, mutta Ukrainan turvallisuusneuvoston johtajan mukaan ilmassa on ollut useita ohjuksia.

Kiovan pormestarin mukaan ainakin yhden asuintalon katto on ollut liekeissä ohjusiskun seurauksena. Myös Odessassa on Reutersin tietojen mukaan kuultu räjähdyksiä. Viranomaisten mukaan Ukrainaan on tehty katkoksia sähkönjakeluun ennaltaehkäisevänä toimena.