Putoamisen anatomia pokkasi palkinnon Golden Globe -kategoriassa, jossa Kuolleet lehdet oli ehdolla

Stone ja Putoamisen anatomia olivat molemmat ennakkosuosikkeja palkintojen saajiksi ainakin Goldderby-sivuston mukaan. Putoamisen anatomia on jo aiemmin voittanut Kultaisen palmun Cannesin elokuvafestivaaleilla, ja se palkittiin parhaana eurooppalaisena elokuvana European Film Awards -gaalassa.

Oppenheimer kahmi palkintoja

Poor Things palkittiin parhaana musikaali- tai komediaelokuvana. Parhaasta draamaelokuvan naispääosasta palkittiin Lily Gladstone elokuvasta Killers of the Flower Moon. Parhaasta miespääosasta musikaalissa tai komediassa palkittiin Paul Giamatti elokuvasta The Holdovers.