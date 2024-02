Natalie Portman kommentoi huhuja miehensä avioliiton ulkopuolisesta suhteesta

Näyttelijä Natalie Portman , 42, ei ole kiinnostunut yksityiselämäänsä koskevista spekulaatioista. Ranskalainen Voici-sivusto julkaisi vuonna 2023 artikkelin, jossa väitettiin, että Portmanin aviomiehellä tanssija-koreografi Benjamin Millepiedillä , 46, on liiton ulkopuolinen suhde.

– Se on kamalaa, enkä halua osallistua siihen, Portman sanoi.

– Rakastan sitä, että minulla on molemmat elämässäni. Vietän hyvin ei-hollywoodilaista elämää L.A:ssa, asun itäpuolella. Minulla on joitakin ystäviä, jotka ovat viihdeteollisuudessa, mutta myös monia ystäviä, jotka eivät ole, emmekä me tee alan juttuja, kun hengailemme yhdessä. Emme käy Hollywoodin juhlissa, vaan syömme illallisia kotona takapihalla, Portman kertoi.