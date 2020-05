Ohisalo rajoitusten purkamisesta: Ulkomaille saa lähteä, mutta sitä ei suositella

– Juridisesti Suomen kansalainen saa aina poistua maasta ja saa aina tulla maahan. Täältä voivat lähteä ne, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, mutta eivät pääse takaisin maahan. Tämä on yksi juridinen reunaehto.

– Sitten on lääketieteellinen reunaehto, tautia on vielä isosti liikkeellä maailmassa. Samaan aikaan, jos haluamme pitää yhteiskuntaa auki – punnitsemme näitä kaikkia asioita yhtä aikaa, mutta totta kai vetoamme ihmisten toimintaan hyvin vahvasti. Tauti on täällä ja sitä pitää yrittää hillitä. Vapaa-ajan matkustaminen ei ole suotavaa, Ohisalo sanoi.