OECD: Mielenterveysongelmat maksavat EU:lle yli 600 miljardia euroa vuodessa – joka viides terveydenhuoltoon käytetty euro menee hukkaan

Suureen hintalappuun on laskettu muutakin kuin suorat hoitokulut, jotka OECD:n arvion mukaan ovat noin 190 miljardia euroa vuodessa EU-maissa. Se vastaa noin 1,3:a prosenttia bkt:sta.

Kokonaiskustannuksiin on lisäksi laskettu tuottavuuden lasku, joka seuraa mielenterveysongelmien aiheuttamista työelämän poissaoloista. Näiden hinnaksi OECD arvioi EU-alueella 240 miljardia euroa, joka on noin 1,6 prosenttia bkt:sta.

Eliniänodotteet jakautuvat epätasaisesti

OECD on lisäksi huolissaan eliniänodotteen kasvun hidastumisesta EU-alueella. Keskimääräinen eliniänodote EU-alueella on kasvanut 2–3 vuotta vuosien 2001–2011 välillä, mutta sittemmin kasvu on hidastunut huomattavasti.