Oasiksen paluu ja himoittujen Labubujen ostoryntäys – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut

Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.

Fazer toi myyntiin hämmentävän patukan: "Onnistunein petos ikinä"

1:32 Katso video: Fazerin uusi kaakaoton makeispatukka yllätti maistelijat.

Uutuuspatukka on osa Taste the Future -tuotesarjaa, jonka ideana on innovoida kestävämpiä vaihtoehtoja kaakaolle.

Lue koko juttu: Fazer toi myyntiin hämmentävän patukan

Lintumaailman roadmanit: Johtuuko lokkien hävyttömyys traumaattisesta poikasajasta?

Avuttomat lokinpoikaset herättävät sympatiaa ja auttamisen halua, mutta aikuisia lokkeja pidetään maanvaivoina. Birdlife Suomen suojeluasiantuntija Tero Toivanen muistuttaa, että lokkien poikasaika on lyhyt ja vain kerran kesässä.

Himoittu Labubu tuli myyntiin Helsingissä – "Järjetön meininki"

Kymmeniä ihmisiä kerääntyi jonottamaan Helsingin Stockmannille, kun tavaratalossa sijaitsevassa lelukaupassa tuli myyntiin haluttuja Labubu-hahmoja. MTV Uutiset oli paikalla seuraamassa, millaisen ostoryntäyksen trendilelu aiheutti.

Lue koko juttu: Himoittua Labubu -hahmoa myydään Helsingissä

Vaasan pizzerioiden raastepöydissä outo hitti: Mystinen makaroni

6:31 Katso video: Mitä kaikkea hämmentävä vaasalaisruoka, tillimakaroni, oikein sisältää?

Tillimakaroni on vaasalainen erikoisuus, jota löytyy lähes jokaisen kebab-pizzerian raastepöydästä.

Lue koko juttu: Mitä on vaasalainen tillimakaroni?

Ikoninen brittibändi Oasis nousee lavalle ensimmäistä kertaa 16 vuoteen

Suuryhtye Oasis aloittaa maailmankiertueensa Cardiffista, Walesista 4. heinäkuuta ja nousee lavalle ensimmäistä kertaa 16 vuoteen.

Lue koko juttu: Ikoninen brittibändi Oasis ja riitaisat veljekset – yhtye nousee lavalle ensimmäistä kertaa 16 vuoteen

Katukoirat johdattivat yksinäisen Georgen maagisen näkymän äärelle: "Lopulta niitä oli kanssani yli 10"

0:52 Katso video: Guatemalassa patikoimassa ollut George lyöttäytyi paikallisen koiralauman matkaan.

Soolomatkailija lähti seuraamaan paikallisia katukoiria Guatemalassa ja löysi todellisen kätketyn helmen.

Lue koko juttu: Katukoirat johdattivat soolomatkailijan henkeäsalpaavan maiseman äärelle

Tunnetko suomalaiset perinneruoat? Vain todellinen tietäjä saa testistä täydet 10 pistettä!

Kuinka hyvin sinä tunnet suomalaiset perinneruoat, jotka on nähty Halpa vs. kallis: Makumatkalla -sarjan ensimmäisellä ja toisella kaudella?

Lattialle pudonnut jälkiruoka syötettiin juhlavieraille – näin syntyi "legendaarinen sotku"

Toimittaja ja somekokki Tommi Manninen vinkkasi Huomenta Suomessa kesäisen jälkiruokaohjeen. Tämän legendaarisen Eton Mess -mansikkaherkun valmistaminen onnistuu vaikka metsässä!

Lue koko juttu: Tämän legendaarisen mansikkaherkun valmistaminen onnistuu vaikka metsässä!