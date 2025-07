Ikoninen brittibändi Oasis ja riitaisat veljekset – yhtye nousee lavalle ensimmäistä kertaa 16 vuoteen

Brittibändi Oasis hajosi vuonna 2009 myrskyisten veljesten Liam ja Noel Gallagherin välirikon myötä. Heinäkuun alussa yhtye nousee kuitenkin jälleen lavalle maailmankiertueen ensimmäisessä konsertissa Walesissa.

Suuryhtye Oasis aloittaa maailmankiertueensa Cardiffista, Walesista 4. heinäkuuta ja nousee lavalle ensimmäistä kertaa 16 vuoteen.

Matka jatkuu Ison-Britannian jälkeen Kanadaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan, Australiaan ja Etelä-Amerikkaan. Kiertue päättyy marraskuussa São Pauloon, Brasiliaan.

Suomeen bändi ei paluukiertueellaan saavu. Bändi nähtiin viimeksi Suomessa vuonna 2000 Ruisrockissa.

Oasiksen historia on varsin värikäs. Yhtye perustettiin vuonna 1991 ja ensimmäisen keikkansa se soitti Glasgow'ssa Skotlannissa vuonna 1993.

Creation Records -levy-yhtiö bongasi yhtyeen tuosta konsertista, ja he alkoivat tehdä levyä.

Pian alkoi nousu maailman suurimpien yhtyeiden joukkoon. Vuonna 1994 ensimmäinen albumi Definitely Maybe oli Ison-Britannian listaykkönen.

Oasiksen jäseninä tunnettiin veljekset laulaja Liam Gallagher ja kitaristi Noel Gallagher, basisti Paul McGuigan, kitaristi Paul Arthurs sekä rumpali Tony McCarroll.

Kappale Some Might Say nousi Oasiksen ensimmäiseksi listaykköseksi huhtikuussa 1995. Nousu oli nopea, sillä vain 12 kuukautta aiemmin he olivat julkaisseet debyyttisinglensä Supersonic.

Liam ja Noel Gallagher halusivat uransa alusta saakka olla parempi monella tapaa kuin kukaan muu. Kuva on otettu vuonna 1995.Photoshot. All rights reserved./All Over Press

Yhtyeen nettisivuilla kerrotaan, miten jo varhaisimmissa haastatteluissaan Liam ja Noel kertoivat häpeilemättä suurista tavoitteistaan. He halusivat kirjoittaa parempia kappaleita, myydä enemmän levyjä ja soittaa parempia keikkoja kuin kukaan muu.

He halusivat eritoten olla ihmisille yhtä tärkeitä kuin bändit, jotka olivat inspiroineet heitä nuorina – työväenluokkaisina unelmoijina, joilla ei ollut mitään. Kaksikko halusi luoda jotakin, mikä eläisi ikuisesti.

Heidän lokakuussa 1995 julkaistu albuminsa (What’s The Story) Morning Glory? on viideksi eniten kautta aikojen myynyt albumi Isossa-Britanniassa. Maailmanlaajuisesta suosiosta kertoo myös se, että albumin Wonderwall, Don't Look Back In Anger ja Champagne Supernova ovat kappaleita, jotka moni tunnistaa oli kansalaisuus mikä tahansa.

Oasis kesäkuussa 1995© Jill Furmanovsky Archive

Samoihin aikoihin yhtyeen rumpali McCarroll korvattiin Alan Whitella, kun hänen kykyjensä katsottiin olevan sopimattomia yhtyeen kehittyvään soundiin.

Vuonna 1996 he esiintyivät neljännesmiljoonalle fanille kahtena iltana brittiläisessä Knebworth Parkissa lähellä Lontoota.

Liam ja Noel Gallagher Oasiksen mediatilaisuudessa vuonna 1999/All Over Press

Vuonna 2001 julkaistiin bändin neljäs albumi Standing On The Shoulder Of Giants, jonka myötä Arthurs ja McGuigan lähtivät. Heidän tilallensa tulivat Gem Archer ja Andy Bell hyvissä ajoin ennen albumin julkaisua.

Samana vuonna Creation Records lopetti toimintansa, ja Oasis perusti levy-yhtiönsä Big Brother Recordingsin.

Whitea pyydettiin jättämään yhtye sen jälkeen, kun yhtye oli aloittanut kuudennen albuminsa Don't Believe The Truth äänitykset. Whiten tilalle studioon tuli Zak Starkey, vaikka häntä ei pidetty virallisesti yhtyeen jäsenenä.

Riitaisten veljesten lopullinen välirikko

Gallagherin veljekset olivat koko yhtyeen elinkaaren aikana harvoin hyvissä väleissä. Heidän myrskyisä suhteensa ja riitansa vaikuttivat suuresti koko yhtyeeseen aina studiosta kiertueiden keskeyttämisiin saakka.

Kaksikon kerrotaan olleen kireissä väleissä keskenään jo vuonna 1997 julkaistun kolmannen Be Here Now -albumin äänitysten aikana.

Oasis lopetti toimintansa elokuussa 2009.

Yhtyeen laulaja Liam ja kitaristi Noel esiintymässä saksalaisessa televisiossa vuonna 2009

Tuolloin Oasiksen piti esiintyä Pariisissa Rock en Seine -festivaalilla. Yhtyeen konsertti kuitenkin peruttiin Noelin ja Liamin riidan vuoksi vain minuutteja ennen sen alkamisaikaa. Eri mediat uutisoivat Liamin hajottaneen takahuoneessa Noelin kitaran, mikä oli johtanut konsertin peruuntumiseen.

Pian tapahtuneen jälkeen Oasis perui myös toisen festivaaliesiintymisen Ranskassa, ja yhtyeen manageriporras tiedotti Oasiksen hajonneen. Noel ilmoitti eroavansa yhtyeestä, koska ei voinut työskennellä Liamin kanssa enää päivääkään.

Lokakuussa 2009 Liam vahvisti Oasiksen lopettaneen toimintansa lopullisesti.

Oasis julkaisi uransa aktiivivaiheen yhteensä seitsemän studioalbumia, joista viimeinen, Dig Out Your Soul, ilmestyi vuonna 2008.

Sittemmin Liam on tehnyt musiikkia Beady Eye -yhtyeessä, joka koostui Noelin lähdön jälkeen jäljelle jääneistä jäsenistä. Hän teki myös soolouraa. Noel puolestaan jatkoi musisointia Noel Gallagher’s High Flying Birds -kokoonpanonsa kanssa.

Lähde: Oasis, Creation Records, The Post