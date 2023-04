OAJ ja Akava haluavat lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja, mutta niiden kohdentumisessa erimielisyyttä

– Korkeakoulutusta on oltava tarjolla valtakunnallisesti. Samaten on varmistettava, että kelpoisia opettajia on saatavilla kaikille koulutusasteille. Koulutus ja tutkimus on tärkeää kuntien elinvoimaisuuden kannalta myös kasvukeskusten ulkopuolella. Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on suuri merkitys alueiden elinvoimaisuudelle, kertoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.