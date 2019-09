Luukkainen vaatii koulutuslupauksia lunastettavaksi – "Maailman parhaat opettajat ansaitsevat asialliset työolot"

– Koulutusrahoja ja korkea-asteen rahoitusta on korjattava budjetissa etupainotteisesti. Poliittisen päätöksenteon uskottavuus on nyt kansalaisten tarkassa puntarissa. Se ei enää kestä sitä, että tehdään koulutuslupauksia, mutta ei osoiteta niihin euroja tai rahoitetaan korjauksia vain osittain. Hallitusohjelma korostaa koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä hyvinvoinnin, kasvun ja työllisyysasteen nostamisen peruspilarina. Linja on oikea, mutta se jää toteutumatta ilman täysimääräistä rahoituskorjausta, Luukkainen muistuttaa.