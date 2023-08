OAJ:n puheenjohtaja: Oppimisen taso laskussa suomalaisissa kouluissa – "Opettajapula on hälyttävä varhaiskasvatuksessa"

Suomalainen koulutus on hälyttävässä tilassa, katsoo Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto . Hänen mukaansa kouluja ja oppilaitoksia vaivaa resurssipula, ja oppimisen taso on laskussa.

Opetusalan ammattijärjestön mukaan uudessa hallitusohjelmassa on koulutuksen kannalta hyviä kirjauksia, mutta myös pettymyksiä. OAJ:n mukaan hallituksen koulutuslupaukset olisi lunastettava syyskuun budjettiriihessä, ja niitä olisi lähdettävä toteuttamaan viipymättä.

Monen hallitusohjelman kirjauksen sisältö on Murron mukaan vielä auki. Kirjaukset ja tavoitteet eivät toteudu ilman riittävää rahoitusta, ja nähtäväksi jää, mitkä toteutuvat. Vielä on vaikea arvioida, mikä kaikki kouluissa muuttuu tällä hallituskaudella.

Ratkaisuja opetusalan resurssipulaan

Oppilaiden ja koulujen arkea varjostaa Murron mukaan resurssipula. Opetusryhmien suuret koot ja opettajapula näkyvät oppilaiden arjessa. Murron mukaan opettajien tulisi aidosti saada keskittyä työhönsä ja kohdata oppilaita, mikä on vaikeaa suurissa ryhmissä. Tärkeää olisi myös opetustilanteiden rauhoittaminen ja se, ettei opettajia kuormitettaisi ylimääräisillä hankkeilla.

Hallitusohjelmaan on kirjattu opettajapulan ratkaisemiseksi OAJ:n mukaan hyviä uudistuksia. Hallitus aikoo nostaa varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä niin, että vuosittain koulutetaan vähintään 1 400 varhaiskasvatuksen opettajaa. Kirjaus on Murron mukaan välttämätön.

– Opettajapula on hälyttävä varhaiskasvatuksessa ja sinne tarvitaan ehdottomasti lisää opettajia, mutta myös muita varhaiskasvatuksen alan ammattilaisia, Murto sanoo.

Hallitusohjelman mukaan perusopetukseen on osoitettu ensi vuodelle 50 miljoonaa euroa. Rahojen käyttökohdetta ei ole vielä osoitettu. OAJ:n toiveena on, että ne kohdistettaisiin tasa-arvorahoituksen vakiinnuttamiseen korkeammalle tasolle. Tällöin rahat voisi Murron mukaan kohdistaa opetukseen, eli opettajien rekrytointeihin, pienempiin ryhmiin ja vähimmäistuntimäärän nostoon.

Yhdeksi tärkeimmistä hallitusohjelman kirjauksista Murto nostaa myös oppimisen tuen uudistuksen. Murron mukaan yhä useammalla oppilaalla on haasteita oppimisen kanssa. Oppimisen tuki tulisi saada ulottumaan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Oppimisen tuki on Murron mukaan olennainen asia, jotta suomalaisten oppimistulokset voitaisiin saada nousuun.

Yhdenvertaisuudesta käytävä keskustelua

– Vahva oma viestini on nyt aikuisille ja erityisesti poliittisille päättäjille, että heidän sanoillaan ja teoillaan on merkitystä sille, minkälaisen esimerkin he antavat nuorille tässä yhteiskunnassa.