Nytkö löytyi keino pidentää työuria? "Hyödyt ovat selkeät"

Ulkoisten tukirankojen suosio kasvaa työelämässä, erityisesti teollisuudessa. Näiden niin sanottujen eksoskeletonien tarkoitus on lisätä työhyvinvointia ja vähentää kuormitusta, jopa sairauspoissaoloja. Kalevala-korun tehtaalla ne ovat osa jokapäiväistä arkea.

Liikunta- ja tukielinsairaudet ovat merkittävä syy ennenaikaisiin eläköitymisiin. Keventäjiksikin kutsutut ulkoiset tukirangat saattavat olla yksi apu pidentää työuria. Sellaisia on päivittäisessä käytössä muun muassa Kaleva-korun tehtaalla Helsingissä.



– Selkeästi ne keventävät niska-hartiaseudun kuormitusta ja migreenit ovat vähentyneet. Hyödyt ovat selkeät. Meidän tuotteethan ovat kevyitä, mutta työvaiheet voivat olla pitkäkestoista toistotyötä, toteaa tuotantojohtaja Teo Tuomola.



Ulkoiset tukirangat ovat keventimiä eli ne keventävät työn fyysistä kuormitusta.

– Ne voivat olla aktiivisia tai passiivisia. Aktiivisissa on moottori, mutta täällä Kalevala Korussa on käytössä passiiviset, jousivoimalla toimivat, toteaa Minna Laine, Meditas-yhtiön toimitusjohtaja.

Vähemmän kuormitusta

Laineen mukaan Suomesta löytyy jo yrityksiä, joissa kyseisten keventimien ansiosta on saatu vähennettyä työntekijöiden sairauspoissaoloja.

– Kun kuormitus vähenee, ihminen jaksaa tehdä pidempään, eikä myöskään tule niitä tapaturmia niin helposti, kun lihas ei ole niin väsynyt. Ja toki sillä on vaikutuksia jaksamiseen työpäivän jälkeen ja elpymiseen.

Myös kirurgien käytössä

Asiantuntijan mukaan ulkoisten tukirankojen käyttö yleistyy vuosi vuodelta eri sektoreilla, varsinkin teollisuudessa. Terveydenhuollon saralla on nähtävissä paljon mahdollisuuksia.



– Niitä käyttävät myös kirurgit, pitkäkestoisissa leikkauksissa, keventääkseen kuormitusta.



Täällä keventäjät koetaan pidemmän aikavälin ennaltaehkäisevänä toimintana.



– Että pystytään takaamaan kaikille terveet ja pitkät työurat meidän tuotannossa, sanoo Tuomola.

