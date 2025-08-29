NYT: Venäläisdroonit tarkkailevat Yhdysvaltain asekuljetuksia Saksassa – Kremliltä lyhyt kuitti

Venäläisten droonien epäillään New York Timesin mukaan tarkkailevan Yhdysvaltain ja sen liittolaisten aseiden kuljetusreittejä Itä-Saksassa. Kreml kuittaa raportin valheena.

Venäjä tai sen edustajat lennättävät tiedusteludrooneja reiteillä, joita Yhdysvallat ja sen liittolaiset käyttävät sotilaallisten tarvikkeiden kuljettamiseen itäisen Saksan kautta, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times.

Lehden mukaan Yhdysvaltalaiset ja muut länsimaiset viranomaiset uskovat, että Venäjä käyttää drooneja keräämään tietoa, jota voitaisiin käyttää sabotaasikampanjassa länsimaita vastaan ja Venäjän joukkojen tukemisessa Ukrainassa.

Valkoinen talo ja Pentagon eivät kommentoi asiaa uutistoimisto Reutersille, mutta Saksan ulkoministeriön virkamies kertoo Saksan olevan tietoinen droonihavainnoista, ottavan Venäjän uhan Euroopan turvallisuudelle "erittäin vakavasti" ja seuraavan tilannetta tarkasti.

Kreml: Vaikea kuvitella

Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Kreml ei ollut ehtinyt perehtyä asiaan tarkemmin.

– Mutta tätä on vaikea kuvitella, sillä silloin saksalaiset olisivat nähneet sen selvästi, eikä heillä olisi syytä vaieta, hän sanoi Reutersin mukaan.

– Joten todennäköisesti kyseessä on jälleen yksi lehtivalhe.

Ei pitäisi olla yllätys

New York Timesin mukaan droonilennot keskittyvät Saksan itäiseen Thüringenin osavaltioon. Niistä on raportoinut myös saksalainen julkaisu WirtschaftsWoche.

– Raportit väitetyistä droonihavainnoista ovat meille tuttuja. Seuraamme kehitystä tarkasti ja olemme säännöllisessä yhteydessä liittolaisiin ja Natoon asiasta, Saksan ulkoministeriön virkamies vahvisti Reutersille.

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa Espanjan puolustusministerin kanssa.

– Ei pitäisi olla yllätys, että drooneja lentää satamien ja rautatieinfrastruktuurin yllä. Mutta asialle ei juuri voida tehdä mitään.

Sabotaasit ovat NYT:in mukaan aiheuttaneet muun muassa tulipaloja varastoissa Britanniassa, hyökkäyksen patoa vastaan Norjassa ja yrityksiä häiritä Itämeren alla kulkevia kaapeleita.

Tavoitteena on ollut kaiken kaikkiaan heikentää Euroopan halua tukea Ukrainaa.

Venäjä on aiemmin kiistänyt osallisuutensa sabotaasitoimiin.

New York Timesin mukaan sabotaasit ovat vähentyneet merkittävästi viime vuoden huipun jälkeen, osittain Euroopan turvallisuuden kiristymisen ja länsimaisten tiedustelupalveluiden ennaltaehkäisevien toimien ansiosta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on johtanut rauhanponnistuksia, mutta ne eivät ole toistaiseksi pysäyttäneet sotaa.