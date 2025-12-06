Kirjailija ei usko nopeaan rauhaan Ukrainassa.

Kirjailija Sofi Oksanen on tunnettu Venäjä-kriitikkona, mutta miten hän näkee Venäjän nykytilanteen?

– Hyvä puoli on, että Venäjästä on voitu puhua suorempaan myös Suomessa. Muutos tapahtui käytännössä yhdessä yössä, ja se on mahtavaa. Se on hopeareunus tässä kaikessa.

Huomenta Suomen Kohti Linnan juhlia -erikoislähetyksessä vieraillut Finlandia-voittaja latasi kritiikkiä myös median suuntaan.

– Nyt Yhdysvaltojen politiikan ja johdon vuoksi media on keskittynyt hyvin paljon seuraamaan Washingtonin sirkusta. Minusta tuntuu, että mediassa ei ole tilaa ihmisille. Ukrainan sota on keskittynyt kummallisesti Washingtoniin.

Nopeaan tai pysyvään rauhaan Oksanen ei usko.

– Voi olla välirauha. Se mitä nyt esitellään, ei vaikuta siltä, että Ukraina saisi sellaiset rauhanehdot, joka takaisi kestävän rauhan.

– Meidän pitäisi tietää enemmän siitä, miten Kremlissä ajatellaan ja minkälainen Venäjän imperialistinen näkemys on. Kestävä rauha tarkoittaisi, että Venäjä luopuisi imperialistisesta identiteetistään, eikä sitä nyt ole näkyvissä.

Oksasen mukaan Venäjä hakee sellaista maailmaa, joka ei ole meille eduksi.