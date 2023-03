MTV Uutisten kirjeenvaihtaja: Jos Nord Stream -putkien räjäyttäjillä on yhteyksiä Ukrainan hallintoon, liittolaisten välit ovat vaarassa

Länsimaat ovat epäilleet räjähdyksistä Venäjää, joka puolestaan on syyttänyt niistä Britanniaa. Putkissa räjähti syyskuun lopussa.

Yhdysvaltalainen veteraanitoimittaja Seymour Hersh kertoi viime kuussa omiin tutkimuksiinsa vedoten, että putket olisi räjäyttänyt Yhdysvallat Norjan avulla. Valkoisen talon mukaan Hershin raportti on "puhtaasti mielikuvituksen tuotetta".

Valkoinen talo niukkasanainen

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo, että Valkoinen talo on ollut uusien mediatietojen julkitulon jälkeen varsin vähäsanainen.

– Se kertoi tiedotustilaisuudessa tänään, että lisää tiedustelutietoa tarvitaan ja tutkinta pitää saada pidemmälle, ennen kuin he lausuvat jotain, Karppinen totesi Kymmenen uutisissa.

Ryhmästä ei tiedetä vielä juuri mitään

– Itse asiassa vain sen verran, että ryhmä on Venäjän ja Vladimir Putinin vastainen, Karppinen kertoo.

– Yhdysvaltalaisviranomaiset puhuvat Ukrainan ja Venäjän kansalaisista. He korostivat New York Timesin haastattelussa, että todisteita yhteyksistä Ukrainan hallintoon ei ole. Samaan hengenvetoon he korostivat kuitenkin sitä, että kaikki vaihtoehdot tutkitaan.