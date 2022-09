Kertauskäsky käy ensi vuonna jo 30 000:lle – harjoitusten lisäämiseen varauduttiin jo viime syksynä: ”Näimme, että Ukrainan tilanne äityy sodaksi”

Kertausharjoituksia järjestetään tänä vuonna kolmannes enemmän kuin normaalisti. Kertaajien määrää on kasvatettu tänä vuonna 9 000:lla noin 28 000:aan. Ensi vuonna kertauskäskyn saa noin 30 000 reserviläistä. Kertauskäskyt ovat lisääntyneet myös 40–50-vuotiaille.

Jukka Heikkonen, 45, osallistui päivän taisteluammuntaharjoitukseen Hätilässä kouluttajana. Asepalveluksensa Heikkonen suoritti vuonna 1996. Sen jälkeen kertauskutsuja on tullut kolmesti: 2010, 2018 ja nyt 2022.

Heikkonen sanoo huomanneensa lisääntyneet kertauskäskyt myös lähipiirissään. Nyt harjoituksissa ikä on näkynyt osallistujilla tiettynä rauhallisuutena, mutta myös fysiikassa.

– Osa on paremmassa kunnossa ja osalla on keski-ikä vähän enemmän koittanut, mutta hyvin me täällä pärjätään, Heikkonen sanoo.