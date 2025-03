Pikavisiitti avaruusasemalle venynyt yli 9 kuukauden mittaiseksi: Nyt astronautit saivat odottamansa tiedon

Tällainen on ISS: Vuodesta 2000 lähtien asutettuna ollut Kansainvälinen avaruusasema (ISS) on noin 109 metriä pitkä ja usean tahon (Yhdysvallat, Venäjä, Kanada, Japani ja Eurooppa) yhteisomistuksessa. Asuintilaa miehistön jäsenille on 13 696 kuutiometriä. Astronautit ovat verranneet asuintiloja Boeing 747 -jumbojetin matkustamoon. Avaruusasemalla on seitsemän makuuosastoa, joihin voidaan lisätä tilaa väliaikaisesti miehistön vaihtojen aikana. Asemalla on myös kaksi kylpyhuonetta, kuntosali ja kupoli-ikkuna, josta on 360 asteen näkymä maapallolle. Astronautit viettävät ISS:llä yleensä noin kuusi kuukautta tehden erilaisia tieteellisiä kokeita sekä ylläpitäen ja korjaten avaruusasemaa. Työn ulkopuolella astronautit käyttävät vähintään kaksi tuntia liikuntaan ja henkilökohtaiseen hoitoon, välttääkseen painottoman tilan heikentävän vaikutuksen lihaksiin ja luustoon. Lähde: Space.com