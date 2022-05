Nyt sen naulasi myös tallipomo Jari-Matti Latvala – "Kalle on matkalla maailmanmestariksi"

– Tämän viikonlopun jälkeen voidaan viimeistään sanoa, että Kalle on matkalla maailmanmestariksi. Hänellä on kaikki asiat valmiina sitä varten, ja hän on osoittanut olevansa valmis, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala hehkutti MTV Urheilulle.