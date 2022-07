"Vanhat teoriat eivät enää pidä paikkansa" – Jari-Matti Latvala esitti herkullisen arvion Kalle Rovanperän Jyväskylä-saumoista

– Kalle on samassa tilassa kuin ( Sebastien ) Ogier vuonna 2013. Kaikki vain onnistuu ja itseluottamus on kohdallaan. Autokin sopii hyvin käteen. Vaikea siinä on muiden tulla väliin loppukautta ajatellen. Kalle voittaa kisoja nyt tosi helposti.

– On tosi mukava lähteä Jyväskylään. Helpottaa, kun tiedämme, että meillä on nopea auto alla. Kallella on kova itseluottamus, mutta varmasti muutkin siellä haluavat voittaa. Toki Kallella on aika paljon pelissä, että hän haluaa sen kisan varmasti voittaa.