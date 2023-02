Mitä Toyotalle tapahtui? Etumatka rallissa syöty – "Lähti auringonottoon, kun muut panivat päätä polviin"

– Toyota ajaa kuitenkin paljon testiä Keski-Suomessa. He ovat ajaneet paljon lumella ja treenanneet sitä hommaa. Se auto on rakennettu lumelle ja soralle selkeästi, Riku Tahko sanoo.

– Se etumatka, joka heillä (Toyotalla) viime vuonna oli, on viimeistään nyt ajettu kiinni, Tahko sanoo – ja näkee taustaa tuolta ajalta, kun loppukausi ei ollut tallilta enää huiman alkuvuoden veroinen.

Hyundailla vahvempi kolmikko

Kilpailevat tallit ovat tulleet Tahkon mukaan kovaa rinnalle ja peli on tasoittunut. Hän arvioi, että nälkä on ollut Hyundailla ja Fordilla kovempi, ja myös kotiläksyjä on tehty hanakammin.