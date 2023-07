Kim Cattrall paljastaa, millä ehdoilla suostui piipahtamaan Sinkkuelämää-sisarsarjassa

Sinkkuelämää-sisarsarjan And just like that… toinen kausi alkoi 22. kesäkuuta. Toisella kaudella nähdään viimeisessä jaksossa lyhyt kohtaus näyttelijöiden Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) ja Kim Cattrall (Samantha Jones) välillä, kun Bradshaw ja Cattrall puhuvat puhelimessa.

Varietyn mukaan Cattrallin lyhyt näyttäytyminen sarjassa kuvattiin 22. maaliskuuta New Yorkissa ilman, että Cattrall näki sarjan muita tähtiä tai puhui heidän kanssaan.

Cattrall kertoi The View'n haastattelussa, että HBO:n johtaja Casey Bloys teki aloitteen hänen suuntaansa And just like that… -sarjan toisella kaudella esiintymisestä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– On erittäin mielenkiintoista saada puhelu HBO:n johtajalta: "Mitä voimme tehdä?” Ja minä sanoin: "Hmm, anna minun olla luova”, Cattrall kertoi hymyillen.

Katso alta And just like that... -sarjan toisen kauden traileri!

Hänen toivelistansa kärjessä oli se, että Sinkkuelämää-sarjan pukusuunnittelija Patricia Field pukisi Samanthan hänen yhteen kohtaukseensa.

– Ajattelin vain, että jos aion palata, minun on palattava Samantha-tyylillä. Minun täytyy tehdä niin. Ja niin me teimme, Cattrall kertoi.

Toisella kaudella nähdään tuttuun tapaan tietysti myös Kristin Davis (Charlotte York) ja Cynthia Nixon (Miranda Hobbes).

Ensimmäisellä kaudella Jonesin hahmo oli mukana tekstiviestin muodossa, kun tämä viestitteli Bradshaw’n kanssa.