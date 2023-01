Päivien viemää -tähti on kuollut 86-vuotiaana

Redeker esiintyi nimekkäiden saippuaoopperarooliensa lisäksi lukuisissa muissa televisiosarjoissa, sekä muutamassa elokuvassa. Näyttelijä nähtiin esimerkiksi vuonna 1962 ilmestyneessä elokuvassa The Three Stooges Meet Hercules sekä vuoden 1980 elokuvassa Where The Buffalo Roam.