Kreetan lomasaarelle kotiinsa pitkän tauon jälkeen palaava Raila tunteikkaana: "Onko ne hengissä ja järjissään siellä..."

Raila Järveläinen on puolisonsa kanssa odottanut päivää hartaasti, sillä pariskunnalla on Kreetalla kakkoskoti ja ikävä saarelle on kova. Järveläinen on myös yksi Kreetan maku -nimisen teemamatkatoimiston omistajista. Yrityksen toiminta on ollut koronapandemian takia jäissä nyt puolitoista vuotta.