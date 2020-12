Kauanko Lapin hirmupakkaset jatkuvat, missä pääsee jo hiihtämään luonnonlumilla? Ja näkyvätkö raketit vuodenvaihteessa pilvien läpi? Meteorologi kertoo loppuvuoden säästä

– Jos jotain voi pitää harvinaisena, niin sitä, että näitä pakkasia on ollut toistaiseksi tänä talvena vielä vähän, kertoo meteorologi Juha Föhr MTV Uutiset Livelle.

Lapin turistit pääsevät vielä sunnuntaina nauttimaan kirpeistä pakkaslukemista, mutta sitten alkaa lauhtua. Vuoden viimeisinä päivinä etelästä on nousemassa useampi sadealue ja sään yleisilme jatkuu epävakaisena mutta lauhana.

Vaikka suurimmassa osassa Suomea on jo lumipeite, luonnonolosuhteissa hiihtäminen onnistuu toistaiseksi vain pohjoisemmassa. Lapissa on Käsivarresta Sallaan ulottuvalla alueella yli 30 senttiä lunta, Koillismaan ja Kainuun leveydelle lunta on riittänyt parikymmentä senttiä.