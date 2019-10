Lappiin jopa yli 10 astetta pakkasta – meteorologin hyytävä ennuste: ”Tulee kylmempiä lukemia kuin kertaakaan on ollut”

– Odotettavissa on, että Lapissa pakkasta on loppuviikolla monin pakoin jopa yli 10 astetta erityisesti öisin, mutta Pohjois-Lapissa voi olla pakoin päivisinkin. Se tarkoittaa sitä, että tulee kylmempiä lukemia kuin on kertaakaan tänä talvi- ja syyskautena ollut, syys- ja talvikauden aikana ollut.