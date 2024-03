New Yorkin poliisin kirje paljasti uutta tietoa Harryn ja Meghanin vuoden takaisesta takaa-ajosta paparazzien toimesta

Toukokuussa 2023 uutisoitiin prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin joutuneen New Yorkissa paparazzien takaa-ajamiksi heidän poistuttuaan kaupungissa järjestetystä palkintoseremoniasta. Auton kyydissä pariskunnan kanssa oli myös Meghanin äiti Doria Ragland . Tapahtuneesta ilmoitti tuolloin Harryn tiedottaja.

Nyt tapauksesta on saatu uutta tietoa. Keskiviikkona 28. helmikuuta julkaistiin oikeuden asiakirjoja liittyen Harryn häviämään oikeusjuttuun vanhassa kotimaassaan Isossa-Britanniassa, jossa Harry vaati saada yhä poliisisuojelua hänelle ja perheelleen vieraillessa maassa.

Asiakirjojen mukana oli viime vuoden joulukuun alkuun päivätty New Yorkin poliisilaitoksen kirje Lontoon Metropolitanin poliisille, jossa NYPD:n tiedustelupäällikkö vahvisti tutkimusten perusteella, että paparazzien "holtiton käytös" oli häirinnyt Harryn, Meghanin ja Doria Raglandin poistumista Women of Vision Awards -gaalasta toukokuun puolivälissä.

– Henkilöt käyttivät ajoneuvoja, skoottereita ja polkupyöriä tavalla, joka pakotti turvaryhmän, johon lukeutui NYPD:n johtoauto, tekemään useaan otteeseen väistöliikkeitä ja kiertämään kiertotietä välttääkseen joutumisen takaa-ajavien ajoneuvojen alle tai jäämisen jumiin sivukortteleihin. Johtopäätöksemme Manhattanin piirisyyttäjänviraston kanssa käydyn tarkastelun jälkeen on, että meillä on riittävät todisteet kahden henkilön pidättämiseksi holtittomasta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

New Yorkin poliisilaitos ei ole vielä pidättänyt ketään tapaukseen liittyen. New Yorkin poliisilaitoksen mukaan Harryn ja Meghanin tulevien New Yorkin vierailuiden turvallisuusjärjestelyihin olisi tulossa muutoksia toukokuisen välikohtauksen tähden.