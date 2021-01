Poliittinen tilanne kärjistyi entisestään, kun Twitter sulki Trumpin tilin – "Suuressa kuvassa Trump menettää valtansa hyvin pian"

Twitter on ollut Trumpille merkittävä viestintäkanava ja äänitorvi. Hänellä oli tilillään yli 88 miljoonaa seuraajaa.

Oikeushistorian professori Jukka Kekkonen Helsingin yliopistosta kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa, että Trumpin käyttäjätilin jäädytyksellä on suuri merkitys.

– Tapahtumat, joita olemme nähneet, ovat olleet historiallisen suuria ja vaarallisia. Voidaan todeta, että jotain täytyy tehdä. Tämä on yksi keino, mihin on tässä vaiheessa päädytty. Sosiaalisen median rooli on ollut suuri näissä tapahtumissa.