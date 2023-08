Henriksson MTV Uutisille: Hallituksen jatko on aidosti auki – "Nyt on ministereillä näytön paikka"

Henriksson sanoo olevansa huolissaan hallituksen ”kokonaistilanteesta”. RKP:n eduskuntaryhmän on määrä keskustella hallituksen tilanteesta ja RKP:n mukanaolosta hallituksessa tämän kuun aikana.

– Kyllä tämä tilanne on oikeasti auki.

Vaatii konkreettisia toimia

Hallitus laatii parhaillaan eduskunnalle tiedonantoa syrjimättömyydestä, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Sen on määrä tulla eduskunnan käsittelyyn syyskuun alkupuolella.

– Rahoitusta siihen, että pystytään esimerkiksi tukemaan kansanlaisjärjestöjen rasismin vastaisessa työssä, auttamaan rasismin uhreja ja saamaan aikaan yhteiskunta, jossa ketään ei syrjitä. Myös työmarkkinoilla on syytä miettiä, että mitä me voimme vielä tehdä, jotta syrjintää työmarkkinoilla voidaan ehkäistä.

– Nyt ministereillä on näytön paikka. Näytön paikka omilla toimimillaan, tekemisillään ja sanoillaan vakuuttavat meidät siitä, että he ovat mukana tässä [rasisminvastaisessa] työssä. Sellainen puhe että puhutaan ihmissäkeistä tai mustista säkeistä, sellainen puhetyyli ei ole hyväksyttävissä. Tässä työssä hallituksessa ei ole mitään sijaa tällaiselle kielenkäytölle.

– Pitää muistaa, että tässä työssä hallituksessa ei ole mitään sijaa tällaseille kielenkäytölle. Se on jokaisen omassa arvioinnissa, miten tästä eteenpäin. Täytyy olla sellainen tunne myös meillä, että halutaan päästä irti rasismista.

– Se nähdään sitten, kun tiedämme, miten hallitus on onnistunut tässä tiedonannossa. Tiedonannolla on merkitystä, mutta se ei ole ainoa asia, joka ratkaisee kokonaisarviomme.

Biaudet’n kanssa ”vakava ja rakentava” keskustelu

RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet Helsingistä on arvostellut Orpon hallituksen politiikkaa julkisuudessa kärkevästi. Henriksson mukaan tällainen tapa tehdä politikkaa on hänelle "hyvin vieras".

– Yksittäinen kansanedustaja ei määrää, mikä eduskuntaryhmän kanta on. Se päätös syntyy demokraattisessa menettelyssä eduskuntaryhmässämme.

– Hän on minulle kertotunut, että hän siinä haastattelussa on ilmaissut itseään siten, että hänellä olsi halu kaataa hallitusta, mutta tämä on nyt Evan ja Helsingin Sanomien välinen asia selvittää.