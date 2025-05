Nyt puhuu MM-kisojen suomalainen jäämestari – Crosby ja MacKinnon antoivat palautetta

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF joutui reagoimaan miesten MM-kilpailujen B-lohkon pelipaikkakunnan Herningin jäätilanteeseen ja tiedotti erätaukojen pidentämisestä 15 minuutista 17 minuuttiin myös A-lohkon peleissä Tukholmassa.

Herningissä 15 minuutin erätauot eivät riittäneet jäänhoitotoimenpiteisiin ja jäätymiseen, mutta Tukholmassa tilanne on toinen.

Suomen jääkiekkoliiton olosuhdepäällikkö Manu Varho työskentelee Tukholmassa IIHF:n "jäämestarina" ja on tyytyväinen kisatiiminsä toimintaan. Kansainvälistä kiitosta on tullut paljon.

– Itävalta on ilmoittanut, että Tukholman jäät ovat parhaat, mitä MM-kisahistoriassa on ollut. Joukkueenjohdolta tuli ilmoitus, Varho kertoi torstaina STT:lle.

Kiitosta on tullut myös NHL-pelaajilta.

– Ruotsin joukkue ilmoitti, että "NHL high class ice". He ovat erittäin tyytyväisiä. Kanadan joukkue, very good. He ovat tyytyväisiä. Teränkäyttäjät Nathan MacKinnon, Sidney Crosby ja kumppanit ovat olleet todella tyytyväisiä.

– Suomen puolustaja Nikolas Matinpalo on ilmoittanut, että jää on nihkeän pehmeä. Tässä on konteksti, missä mennään Tukholmassa.

– Herningin tilanteeseen en voi ottaa kantaa, koska en ole paikalla, Varho alleviivasi.

Timanttisella työllä timanttisessa kunnossa

Varho on kokenut jääntekijä MM-tasolla ja avaa yleisellä tasolla, mikä jäänteossa voi mennä pieleen.

– Haasteita voi olla se, että vedenlaatu on huono, henkilökunta ei ole sitoutunutta, ei ole riittävästi aikaa huoltotoimenpiteisiin eikä ole ammatti-ihmistä ohjaamassa ja opastamassa, hän sanoo.

Vedenlaatu on ollut haaste Tukholmassa, mutta Varholla tekijöineen on ollut keinot haasteen taklaamiseen.

– Vesijohtoverkoston vedenlaatu on ongelma Suomessakin. Vesi ei ole maailman paras jäänhoitoon, hän taustoittaa.

Tuloksenteon perusteella Globenin jää on ollut myös Bo Horvatin mieleen.2025 Getty Images

Varhon mukaan Tampereen areenaan on hankittu vedenkäsittelyjärjestelmä, ja siksi siellä on todella hyvä jää.

– Tukholmaankin oli ajatuksena (hankkia vedenkäsittelyjärjestelmä), mutta ei tehty ja toteutettu. Teemme huomattavan määrän mekaanista työtä eli huollamme ja hoidamme. Sillä tavalla jää pysyy timanttisessa kunnossa.

Talotekniikka ja ruotsalaiskollegat saavat kiitosta.

– Globenissa on remontin jälkeen erinomainen talotekniikka. Ruotsalaiset kentänhoitajat tekevät timanttisen hyvää työtä. Henkilöstö tekee yötä myöten työtä.

Tukholmassa jää on ollut mittauskeskiarvojen mukaan sopivan kova. Liian kova jää voi lohjeta. Myös paksuus pidetään hyväksi havaituissa raameissa.

– Jään keskiarvopaksuus on kolmesta kolmeen ja puoleen senttimetriin. Pystymme huolehtimaan siitä energiataloudellisesti erittäin hyvin. Jos jää olisi liian paksu viisi, tai jopa seitsemän senttimetriä. Sitten voisi olla, ettei vesi jäädy, Varho mainitsee.

– Minimiraja on 2,5 senttimetriä. Olemme sentin sen päällä. Ohuemmaksi emme mene, koska jää voi mennä puhki.