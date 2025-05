MM-kisoissa vaarallinen tilanne – kisajohtajalta erikoinen selitys

Jääkiekon MM-kisoissa Tanskan Herningissä ilmennyt jääongelma viivästytti tiistai-iltana Norjan ja Saksan välistä ottelua.

Ottelu keskeytyi kahteen kertaan, kun laidan vierestä pelaajan luistimen alta betonipohjaan asti murtunut jää aiheutti ensin avauserän päättämisen ennenaikaisesti ja myös toisen paikkausyrityksen kakkoserässä.

Lopulta Saksan 5–2-voittoon päättynyt ottelu saatiin vietyä loppuun vain parikymmentä minuuttia aikataulusta jäljessä.

Herningin lohkon kilpailujohtaja Ulrik Larsenin mukaan jään vaarallinen pettäminen johtui useiden epäonnisten sattumien yhteisvaikutuksesta.

– Asiantuntijoilta saamani selitys on, että jää murtui aivan jäähyaition oven edestä. Ovea on avattu ja suljettu useita kertoja, ja tämä on ilmeisesti johtanut hieman huokoiseen jäähän, Larsen kommentoi tanskalaiselle uutistoimistolle Ritzaulle.

– Kun suhteellisen kova taklaus osui aivan oven viereen, se ilmeisesti aiheutti jäälohkareen irtoamisen, Larsen jatkoi.

Murtumakohta oli kuitenkin useiden metrien päässä lohkeamakohdasta.

Jään ylläpitämisestä Herningin Boxen-hallissa vastaa itävaltalainen yritys, jonka laatua valvoo Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n jäämestari.

Boxenin jäätä kritisoitiin pehmeäksi jo vuoden 2018 MM-kisoissa. Larsenin mukaan yksikään kisajoukkue ei ollut tähän mennessä valittanut olosuhteista. Myös tarkastuksissa kaiken on todettu olleen kunnossa.

– IIHF:n mies on ollut täällä nyt kokonaisen viikon ajan valvomassa jään tekemistä ja varmistamassa, että se on tehty oikein. Näin voi käydä missä tahansa, Larsen kommentoi.

– Olemme käyneet läpi kaksi johtokunnan kokousta joukkueiden kanssa, eikä jäästä ole tullut valituksia. Mutta nyt voi olla, että seuraavassa kokouksessa tulee esiin jotain, ja IIHF:n sekä jääyhtiön on selitettävä, miten se pääsi tapahtumaan, kisajohtaja totesi.

Herningissä pelataan keskiviikkona alkuillasta USA:n ja Norjan välinen ottelu. Iltapelissä kisaisäntä Tanska on kovan paikan edessä Kazakstania vastaan, sillä joukkue on aloittanut kotikisansa kolmella selvällä tappiolla.