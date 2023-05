Tampereen MM-näyttämö kammottavassa kunnossa muutama tunti ennen peliä – NHL-tähti tylyn rehellisenä: "Tuolla jäällä ei voi pelata"

Suomi–Tanska tiistaina 23.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Tanskan joukkueen pelaajat olivat ihmeissään maanantaiaamun harjoituksissa. Toisessa päädyssä lähes koko päätyviivan mitalta jäässä on syvä kolo.

Noin metri tolpasta laitaan saakka, jäässä on parinkymmenen sentin ja reilun parinkymmenen levyinen ja reilun sentin syvyinen railo. Tanskan joukkueen harjoitusten aikana railossa kellui vettä. Saman kulmauksen niin sanottu trapezoid-viiva, eli maalivahdin kiekonkäsittelyä rajaava alue oli myös sulanut. Kun Tanskan pelaajat totesivat tilanteen, heidän ja Ruotsin välisen ottelun alkuun oli aikaa vain kuusi tuntia.

– Tuolla jäällä ei voi pelata. Se on rehellinen arvioni, se on liian vaarallinen, Ehlers totesi rauhallisesti MTV Urheilulle.

Kun Tanskan pelaajat ylittivät sulan kohdan, heidän luistimensa terät tekivät viiltoja punaiseen päätyviivaan, eli jää on pahimmissa kohdissa siihen saakka sulaa.

Ehlers oli ehdottoman vakuuttunut siitä, että jää saadaan pelikuntoiseksi iltaa varten. Ohjelmassa on Tanskan ja Ruotsin ottelu kello 16.20 ja Itävalta-Unkari klo 20.20.

– Täällä on varmasti hyviä ihmisiä hoitamassa jään kuntoon. Hallissa on paljon pelejä ja harjoituksia, ja jää on koko ajan käytössä, joten ei ole iso yllätys, että jotain tuollaista tapahtuu. Mutta tällä hetkellä tuolla jäälle ei kyllä voi pelata, Ehlers linjasi.