Nyt puhuu David Beckham – vastaa ensimmäistä kertaa saamaansa kritiikkiin MM-kisojen mainostamisesta

Englannin maajoukkueen entinen kapteeni ja Manchester Unitedin tähtipelaaja David Beckham on saanut osakseen valtavaa kritiikkiä Qatarin MM-kisojen mainoskasvona toimimisen takia. The Sunin mukaan Beckham tienaa Qatar-yhteistyöstä peräti noin 180 miljoonaa euroa.

– David on ollut mukana useissa maailmanmestaruuskilpailuissa ja muissa suurissa kansainvälisissä turnauksissa sekä pelaajana että lähettiläänä. Hän on aina uskonut, että urheilulla on voima edistää hyvää maailmassa. Jalkapallolla, maailman suosituimmalla urheilulajilla, on todellinen kyky tuoda ihmisiä yhteen, Beckhamin lausunnossa sanotaan.