Jalkapalloikonilta suoraa puhetta David Beckhamin toiminnasta – "Suuren suuri virhe"

Cantona totesi jo aiemmin, että ei aio katsoa marras-joulukuussa pelattavia kisoja. Ranskalaisen kanssa Manchester Unitedissa vuosina 1992-1997 pelannut Beckham puolestaan on laajalti ollut esillä turnauksen lähettiläänä.

– Ehkä he (lähettiläät) eivät tiedä, mitä siellä on tapahtunut, mutta jos tietävät, niin he tekevät virheen. Suuren, suuren virheen, Cantona totesi.