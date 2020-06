Nyt paukkuu ukkonen! Kainuussa poikkeuksellinen tilanne, pelastuslaitos ruuhkautunut kymmenistä hälytystehtävistä – myös sisäministeri Ohisalo joutui myräkän yllättämäksi

Ukkonen on jylissyt tänään iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kajaanissa. Netin ukkostutkapalveluissa näkyy helteisten maakuntien yli vyörynyt sankka salamakeskittymä tältä iltapäivältä ja alkuillalta. Kainuussa on syttynyt useita tulipaloja ja puita on kaatunut runsaasti.