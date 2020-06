Tuhoisa ukkoskuuro iski Kajaaniin, lukijan video näyttää rajuilman voiman – meteorologi Mette Mannonen: "Ihan kunnon myräkkä"

– Nyt kuuroja on liikkeellä Pohjois-Pohjanmaan rannikolla, ja ne liikkuvat sisämaahan päin. Rintamavyöhyke jää maan keskivaiheille huomennakin. Paikoin on luvassa ukkoskuuroja jatkossakin, mutta ei tietenkään kaikilla paikkakunnilla.

Syöksyvirtaus asialla?

– Jos puut ovat kaatuneet samaan suuntaan, niin kyseessä on syöksyvirtaus. Todennäköistä on, että ukkospilvestä on tullut kunnon syöksyvirtaus, joka on puut kaatanut.