"Nyt on jo liian myöhäistä" – yhdysvaltalaislääkärit kertovat kohtaavansa teho-osastolla katuvia ihmisiä, jotka rukoilevat rokotetta ennen kuolemaa

"Tämä on tarpeeton aalto"

"Pahoittelen, koska se on jo liian myöhäistä"

– He itkevät. Ja he kertovat minulle etteivät tienneet. He luulivat sitä huijaukseksi. He luulivat, että se oli poliittista. He uskoivat, että tietyn verityypin tai ihonvärin takia ei voi tulla sairaaksi. He uskoivat, että se on vain "flunssa", Cobia kertoo.