"Nyt on aika toimia" – koiranomistaja, oletko muistanut tehdä tämän ilmoituksen?

Koirat tulee ilmoittaa rekisteriin viimeistään kolmen kuukauden iässä tai ennen kuin ne luovutetaan eteenpäin. Koiraa hankkivan on syytä varmistaa, että myyjä on ilmoittanut pennun rekisteriin.

Ennen vuotta 2023 syntyneet koirat tulee ilmoittaa tämän vuoden loppuun mennessä eli aikaa on enää reilut pari viikkoa. Ilmoitusvastuu on koiran haltijalla.

Rekisteröintejä on kertynyt tasaisesti, mutta ruuhkaa odotetaan vuoden lopulle.

– Ilmoituksia puuttuu erityisesti vanhemmista, ennen vuotta 2023 syntyneistä koirista, joihin [on] sovellettu siirtymäaikaa. Jos et ole ilmoittanut vielä koiraasi, nyt on aika toimia, kannustaa erityisasiantuntija Kirsi Vehkakoski Ruokavirastosta tiedotteessa.