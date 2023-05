Pakolliseen maksulliseen koirarekisteriin ilmoitettu parissa päivässä jo tuhansia koiria

Maanantaina yksityisasiakkaille avatussa rekisterissä on jo yli 280 eri koirarodun edustajia. Ruokaviraston mukaan eniten rekisteriin on ilmoitettu muita kuin rotujärjestöjen rotulistauksessa olevia rotuja. Seuraavaksi eniten on ilmoitettu labradorinnoutajia ja suomenlapinkoiria.