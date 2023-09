Monella koiranomistajalla tämä ilmoitus tekemättä – "Vetoan kaikkiin, joilla on kotona koira..."

Kennelliitto muistuttaa viimeviikkoisessa tiedotteessaan , että vaikka Suomessa on Taloustutkimuksen arvion mukaan noin 800 000 koiraa, näistä koirarekisteriin on ilmoitettu vasta reilut 73 400. Monen koiran tiedot siis uupuvat rekisteristä.

– Vetoan kaikkiin, joilla on kotona koira, että he ilmoittaisivat koiransa rekisteriin. Se, että koira on ilmoitettu Suomen Kennelliiton rekisteriin, joka on koiranjalostus- ja harrastusrekisteri, ei yksin riitä, vaan koira on ilmoitettava erikseen myös viranomaisrekisteriin, joka vastaa ihmisten väestötietorekisteriä, muistuttaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen tiedotteessa.