Ensi vuoden alusta kaikki koirat on rekisteröitävä viranomaisrekisteriin – tämä omistajan on syytä tietää

Jokainen Suomessa asuva koira on tammikuusta 2023 alkaen rekisteröitävä Ruokaviraston uuteen koirarekisteriin ja tunnistusmerkittävä mikrosirulla. 1. tammikuuta 2023 jälkeen syntyneet koirat on rekisteröitävä viimeistään 3 kuukauden kuluessa syntymästä, ja ennen tätä syntyneet koirat on rekisteröitävä vuoden 2023 loppuun mennessä.