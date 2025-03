Nyt nokitellaan SM-liigassa! Seurapomolta suorat sanat Tommi Niemelälle: "Hienoa, että Hölö sai huomiota"

Kiekko-Espoon sensaatiovahti Petteri Rimpinen otettiin keskiviikkona vaihtoon kesken Tappara-sarjan toisen osaottelun. Rimpinen hakkasi Nokia-areenan koppikäytävän Ilves-logoon lommoja, joista Aamulehti julkaisi tuoretta materiaalia torstaina. Aamulehden jutussa tapaukseen otti kantaa myös Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä, jonka lausunnoille pamautetaan napakkaa kuittia Espoosta.

Rimpisen ja Kiekko-Espoon ilta ei onnistunut keskiviikkona, kun Tappara mätti taululle 6–1-lukemat ja tasoitti otteluvoitot 1–1:een.

Yksi kauden suurimmista sensaatioista, espoolaisten maalivahtilupaus Petteri Rimpinen otettiin vaihtoon kolmannen erän alussa, kun Tappara siirtyi 5–0-johtoon.

Rimpinen purki turhautumisensa koppikäytävän oveen, jossa komeilee Nokia-areenan toisen joukkueen Ilveksen logo.

Aamulehden torstaisen julkaisun mukaan oveen tuli useampi lommo, ja vaurioita oli myös pukukopin puolella. Raivonpuuskan jälkiä jutussa ihmetteli Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä.

– Eikä se ole vain tuo ovi vaan myös tuo koppi on p-skana. Ehkä kannattaisi kuitenkin muistaa, että vaikka tunteet ovat pinnassa niin silti pitäisi osata käyttäytyä, Niemelä torui Rimpistä Aamulehdelle.

– Kyllä tästä varmaan lähtee jonkinmoinen, aika isokin lasku Espooseen. Ikävä kyllä, Niemelä jatkoi.

MTV Urheilu tavoitti Kiekko-Espoon urheilujohtajan Kim Hirschovitsin, joka kertoo, että Kiekko-Espoo ja Tappara ovat kommunikoineet tapauksesta jo eilisiltana. Hirschovits kuuli Niemelän ja Ilves-leirin kommenteista MTV Urheilulta. Keskiviikon ottelun osalta ulkopuolisen osapuolen lausunnot aiheuttivat huvitusta espoolaisleirissä.

– Se on hienoa, että "Hölö" sai huomiota ja on ammattimaisesti on tutkinut vauriot. Olemme hoitaneet asian Tapparan ja halliyhtiön kanssa hyvässä yhteishengessä. Asia on selvitetty ja vastuu otettu tietenkin omasta toiminnastamme, Hirschovits kuittaa napakasti takaisin.

– Tunteet joskus kuohahtavat ja ne kuuluvat peliin. Jos kuitenkin jonkun omaisuutta vaurioitetaan, niin hoidamme tietenkin asian, niin kuin se pitääkin, Hirschovits päättää.

Kiekko-Espoon ja Tapparan ottelusarja jatkuu 1–1-tasatilanteesta huomenna perjantaina. Ilves aloittaa suoraan puolivälieristä ensi viikon keskiviikkona.