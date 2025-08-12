Nyt kuultiin luja puolustuspuhe yritystuille: "Budjetissa on satoja turhempia menokohteita"

Valtiovarainministeri Rikka Purra (ps) esitti leikkauksia yritystukiin. Huomenta Suomessa vierailleet asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, olisiko tukien leikkauksissa järkeä.

Yritystuet voidaan jakaa yksinkertaistetusti kahteen laariin: säilyttäviin ja uudistaviin. Säilyttävät ylläpitävät olemassa olevia yrityksiä ja uudistavat kehittävät yrityksen tuotteita tai palveluita ja auttavat niitä nousemaan kansainvälisille markkinoille.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan Purran kaavailemilla tukien leikkauksilla olisi merkittäviä vaikutuksia Suomen talouteen.

– Siinä vaiheessa, kun tulisi markkinamuutoksia vaikkapa raskaassa tuotannossa eli kemian-, metsä- tai terästeollisuudessa, niin meillä (Suomessa) olisi korkeampi kustannustaso kuin muissa kilpailijamaissa. Suomesta tuotanto lopetettaisiin ensiksi.

– Ei voida tuhota kaikkea vanhaa ensin ja katsoa, mitä tuhkasta nousee. Täytyy pysyä kansainvälisessä kilpailussa mukana ja pyrkiä löytämään uusimmat innovaatiot ja saamaan tapahtumaan investoinnit Suomessa.

Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen korostaa suomalaisen elinkeinoelämän uudistamisen tarvetta ja näkee, ettei yritystuissa ole tilaa leikkauksille.

– Jokaiselle yritystuelle on ihan hyvät perusteet. En näe, että meillä on ylisuuret yritystuet tässä maassa.

Romakkaniemi peräänkuuluttaa, että jokaisella tukieurolla on perusteensa. Jos leikkauksia kuitenkin toteutettaisiin, tulisi se tehdä tarkkaan harkiten.

– Ei siellä ole yhtään turhaa yritystukea. Väitän, että tässä yhteiskunnassa ja budjetissa on kymmeniä ja satoja paljon turhempia menokohteita.

