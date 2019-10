Nyt koetellaan hermoja – junamatkustajat heräsivät Rovaniemen sijaan Tampereella: Matka Kemijärvelle kestää yli 26 tuntia!

IC265 seisoi Tampereen asemalla yön yli

IC265 on parhaillaan matkalla Helsaingistä Kemijärvelle. Ratavaurion ja junien seisomisen vuoksi juna on myöhässä 12 tuntia. Juna lähti Helsingistä tiistaina kello 18.49, mutta jäi seisomaan yöksi Tampereelle.

– Junaan myytiin noin 200 lippua ja matkustajat jatkavat matkaa tällä junalla perille saakka. Heistä murto-osa on matkalla pääteasemalle, ja suurin osa jää pois väliasemilla, Tilanne on kuitenkin se, että matkustajat eivät etene muillakaan junilla nopeammin perille, VR:n viestinnän Julia Stolp kertoo MTV Uutisille.

Kaikissa ratavaurion vuoksi seisseissä yöjunissa on Stolpin mukaan tarjottu aamupalaa matkustajille. Iltalehti uutisoi kuitenkin tänään, että moni matkustajista oli kuullut vasta Iltalehden aamun uutisen kautta tarjotusta aamupalasta.

Myöhästymisten takana tavarajunan suistuminen raiteelta

– Rataosuudella kulkee nyt junia, mutta radan kunnosta johtuen rataosuudella on vielä voimassa alennetut nopeusrajoitukset. Ylöjärven kohdalla on vain yksi raide käytössä, Julia Stolp kuvaa.

VR:n tiedotteen mukaan monet muutkin junat kuin vain IC265 on pahasti myöhässä. Helsingistä Rovaniemelle matkaava IC273 on myöhässä noin 8 tuntia ja Rovaniemeltä Helsinkiin matkaava IC266 on puolestaan 5 tuntia aikataulustaan jäljessä.