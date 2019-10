Juna suistui raiteilta – VR varoittaa viivästyksistä

VR kehottaa junalla matkustavia varautumaan viivästyksiin pääradan raivaus- ja korjaustöiden vuoksi. Lisäksi Tampereen ja Parkanon välillä on luvassa junakyydin sijaan korvaavia kuljetuksia.

Junaliikenne pääradalla Tampereen ja Parkanon välillä katkesi eilen illalla, kun puutavarajuna suistui raiteilta. Raivaamisen ja korjaamisen on arvioitu kestävän aamupäivään asti.

Aamun junavuoroista on peruttu Tampereen ja Oulun väliä kulkeva IC-juna 403, jonka aikataulun mukainen lähtöaika Tampereelta on 7.01.

Raiteet vaurioituivat

– Kun vaunuja on siirretty raiteelta toiselle, yksi tavaravaunu on suistunut pois kiskoilta. Se on sellaisessa paikassa, että junat eivät mahdu sitä ohittamaan, kertoi liikennepäällikkö Timo Hämäläinen rataliikennekeskuksesta.