Nyt jyrisee! Riikka-rajuilma saapui Suomeen – kylmä nauha ukkosia etenee, voimakkaimmat puuskat osuvat Itä-Suomeen

– Maan etelä- ja keskiosissa on tänään ukkosta, kovia puuskia ja salamointia, kertoo päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo.

– Kylmä rintama on järjestämässä ukkoskuuroja nauhoiksi, jotka etenevät itään. Nyt on tullut jo lähes 1000 maasalamaa, runsasta salamointia, rankkaa sadetta ja kovia ukkospuuskia on odotettavissa päivän kuluessa, Ilmatieteen laitos kertoi aamupäivällä Twitterissä.