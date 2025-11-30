Tiinan 11-vuotiaan tyttären kirjepiina yltyy: Jo 45 valkoista kuorta Husista
Tiina kertoo, ettei kaikkia kirjeitä ole vielä ehditty avaamaan. Hus on kertonut, että sisältö on sama kuin aiemmissa kirjeissä.
Ensin 28 kirjettä ja nyt 17 lisää. Hus pahoittelee tapahtunutta.
Kerroimme aiemmin, että helsinkiläisen Tiinan 11-vuotias tytär sai Husilta yhtäkkiä 28 täysin identtistä kirjettä. Sisältönä oli muun muassa päätös palvelusetelistä ja siihen liittyviä ohjeita.
Nyt Tiina kertoo MTV Uutisille, että postin mukana on tullut 17 uutta kirjettä.
– Juuri lounaalla vitsailin, että kuinkahan paljon niitä vielä maailmalla risteilee. Tulin kotiin ja eteisen matolla odotti 17 kirjettä, Tiina sanoo.
Tällainen näky odotti Tiinan eteisessä.
Sisältö näissäkin kirjeissä on sama kuin aiemmissa, hän kertoo.
Yhteensä Tiina ja hänen tyttärensä ovat saaneet siis 45 identtistä kirjettä Husilta.
Kaikki Tiinan tyttären 45 saamaa kirjettä.
Aiemmat ja nyt tulleet kirjeet sisälsivät päätöksen palvelusetelin myöntämisestä, itse palvelusetelin, tervetuloa -toivotuksen, potilasohjeen sekä tietoja myöhempää ajankohtaa varten, kun hoidot tulisivat päätökseensä.
MTV Uutiset ei erittele arkaluonteisen aiheen takia tarkemmin, mistä hoidoista on kyse. Samasta syystä myöskään Tiinan ja hänen tyttärensä henkilöllisyyttä ei tuoda ilmi.
MTV Uutiset on nähnyt kirjeiden sisällön ja Tiinan sekä tyttären henkilöllisyydet ovat toimituksen tiedossa.
Husista kerrotaan MTV Uutisille, että tuore tapaus on heidän tiedossaan ja, että kirjetulvan syynä on järjestelmävirhe, josta myös aiemmat 28 kirjettä johtuivat.
– Näiden kirjeiden postitus katkaistiin perjantaina 21.11. Posti on sen jälkeen kuljettanut sitä ennen lähetetyt kirjeet perille, Husin viestintäpäällikkö Niina Kauppinen kertoo sähköpostitse.
Tiina kertoo olleensa yhteydessä myös itse Husiin asiasta. Husista oli pahoiteltu tapahtunutta ja vakuutettu, että kyseiset 17 kirjettä ovat viimeiset kirjeet asiassa eli enempää kirjeitä ei pitäisi tulla.
MTV kysyi viime viikolla asiaa Husista, ei siitä oltu tietoisia. Sen jälkeen Hus paikansi virheen palveluseteleitä käsittelevään järjestelmän päivitykseen ja keskeytti postituksen.
Husin mukaan ei ole yleistä, että asiakas saisi saman aikaisesti useita samoja kirjeitä.
Tiedossa ei ole, milloin järjestelmävirhe olisi huomattu, ellei MTV olisi ottanut tapauksesta yhteyttä Husiin.