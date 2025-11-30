– Juuri lounaalla vitsailin, että kuinkahan paljon niitä vielä maailmalla risteilee. Tulin kotiin ja eteisen matolla odotti 17 kirjettä, Tiina sanoo.

Ensin 28 kirjettä ja nyt 17 lisää. Hus pahoittelee tapahtunutta.

Tällainen näky odotti Tiinan eteisessä. TIINAN KOTIALBUMI

Aiemmat ja nyt tulleet kirjeet sisälsivät päätöksen palvelusetelin myöntämisestä, itse palvelusetelin, tervetuloa -toivotuksen, potilasohjeen sekä tietoja myöhempää ajankohtaa varten, kun hoidot tulisivat päätökseensä.

MTV Uutiset ei erittele arkaluonteisen aiheen takia tarkemmin, mistä hoidoista on kyse. Samasta syystä myöskään Tiinan ja hänen tyttärensä henkilöllisyyttä ei tuoda ilmi.