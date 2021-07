Vastoinkäymisiä toisensa jälkeen – Yennin perhe on yksi vähävaraisista Suomessa: Lapset toivoivat joululahjaksi kirsikkatomaatteja ja omenoita

Lasten sairastelut – tutkimuksia, sairaalakäyntejä ja leikkauksia

300 euroa kuukaudessa kauppaan – seitsemän henkeä perheessä

Kun perheen molemmat vanhemmat ovat työttömiä, ylimääräiseen ei ole varaa. Yenni on pohtinut tarkasti tietyt ruoat, jotta perhe saa riittävästi ravintoa. Lista on joka viikko sama.

– Jos riittää yli kymmenelle päivälle, niin se on aina bonus. On pakko ajatella lapsia, sillä heidän täytyy syödä terveellisesti.

"Ei se haittaa äiti"

– Se on todella raskasta. Et voi mennä kauppaan ja napata mitä haluat. Jos ostat jotakin ylimääräistä, niin se menee seuraavasta budjetista.

– Joskus pojat kysyvät, voisivatko he saada Pokémon-kortteja, jotka maksavat kuusi euroa. Minun on sanottava, että sori, nyt ei pysty, kun ei ole rahaa. Se on ehkä kaikista pahin asia, että joutuu lapselle sanomaan, että äiti on pahoillaan, mutta nyt ei ole rahaa.