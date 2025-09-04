Salkkarit-kurkistuksessa hahmot järkyttyvät näkemästään: "Myöhästyttiin"

Julkaistu 04.09.2025 20:00
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.

Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!

Tulevalla viikolla Kerttu vaatii jälleen rahoja Lailalta. 

– Tietääkö Olli, millainen luuseri sä olet? hän tivaa tytöltä. 

Toisaalla Jiri haluaa kysyä Noelilta suoraan kysymyksen. 

– Oletteko yhdessä vain sen takia, että haluatte lapsen?

Lue myös: Poliisit pidättävät Salkkarit-hahmon

Salla, Gunnar ja Kari saapuvat sairaalaan varoittamaan Dahliaa.

– Myöhästyttiin! Kari manaa, kun he näkevät tyhjän sängyn. 

Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.

