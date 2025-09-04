Salkkarit-kurkistuksessa hahmot järkyttyvät näkemästään: "Myöhästyttiin"

Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Kerttu vaatii jälleen rahoja Lailalta.
– Tietääkö Olli, millainen luuseri sä olet? hän tivaa tytöltä.
Toisaalla Jiri haluaa kysyä Noelilta suoraan kysymyksen.
– Oletteko yhdessä vain sen takia, että haluatte lapsen?
Salla, Gunnar ja Kari saapuvat sairaalaan varoittamaan Dahliaa.
– Myöhästyttiin! Kari manaa, kun he näkevät tyhjän sängyn.
Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!