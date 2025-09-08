Ihastunut Salkkarit-hahmo ei saa sanoja suustaan – katso

Salatut elämät -jaksossa Kalle kohtaa ihastuksensa.
Salatut elämät -sarjassa Ismo lähti ajamaan takaa kaahailevaa Iisaa. Hän typertyi, kun poliisit, Linda ja Tatu, pysäyttivät hänet ylinopeuden vuoksi.
Lopulta mies pidätettiin virkavallan vastustamisesta. Kalle saapui etsimään isäänsä poliisiasemalle, kun hänen pasmat menevät täysi sekaisin.
Maanantaina nähtävässä jaksossa Kalle kohtaa asemalla ihastuksensa, Tatun.
– Voinko auttaa jotenkin? Sanoit, että asiallasi on kiire. Ja Eerikäisen lounastauot tuppaavat aina venymään, Tatu vastaa.
Kalle ei ole saada sanoja suustaan. Mitä oikein tapahtuu? Katso ylhäällä olevalta videolta!
Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus:
0:44Kurkista Salkkareiden seuraavaan viikkoon