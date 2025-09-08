Ihastunut Salkkarit-hahmo ei saa sanoja suustaan – katso

Julkaistu 08.09.2025 14:14
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Salatut elämät -jaksossa Kalle kohtaa ihastuksensa.

Salatut elämät -sarjassa Ismo lähti ajamaan takaa kaahailevaa Iisaa. Hän typertyi, kun poliisit, Linda ja Tatu, pysäyttivät hänet ylinopeuden vuoksi.

Lopulta mies pidätettiin virkavallan vastustamisesta. Kalle saapui etsimään isäänsä poliisiasemalle, kun hänen pasmat menevät täysi sekaisin.

Lue myös: Poliisit pidättävät Salkkarit-hahmon

Maanantaina nähtävässä jaksossa Kalle kohtaa asemalla ihastuksensa, Tatun.

– Voinko auttaa jotenkin? Sanoit, että asiallasi on kiire. Ja Eerikäisen lounastauot tuppaavat aina venymään, Tatu vastaa. 

Kalle ei ole saada sanoja suustaan. Mitä oikein tapahtuu? Katso ylhäällä olevalta videolta!

